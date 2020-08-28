برلماني روسي: نتمنى من رئيس وزراء اليابان الجديد توقيع معاهدة سلام معنا

موسكو - أ ش أ

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جاباروف، أن بلاده تتوقع أن يكون رئيس وزراء اليابان الجديد قادرًا على المضي قدمًا على طريق توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وقال جاباروف، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، "قدمت روسيا يد الصداقة لليابان لعقود من الزمان وعرضت التوقيع على معاهدة سلام، ولكن جميع رؤساء الوزراء اليابانيين أصروا على عودة جزر الكوريل كشرط للتوقيع على مثل هذه المعاهدة" .. مشيرًا إلى أن هذا الأمر مستحيل.

وأضاف جاباروف: "نتمنى أن يتعامل رئيس الوزراء الياباني الجديد مع روسيا كشريك كامل يتعين أن يتم التوصل إلى اتفاق معه، وليس كإقليم يمكن انتزاع قطعة منه".

يُذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن استقالته اليوم من منصبه لأسباب صحية.