سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد
11:54 م الخميس 27 أغسطس 2020
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.
ذكرت ذلك قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، دون الإشارة ما إن كان هناك ضحايا جراء سقوط تلك الصواريخ، فيما لم تعلن اية جهة عن مسؤليتها عن الحادث.
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