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سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

11:54 م الخميس 27 أغسطس 2020
سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

ذكرت ذلك قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، دون الإشارة ما إن كان هناك ضحايا جراء سقوط تلك الصواريخ، فيما لم تعلن اية جهة عن مسؤليتها عن الحادث.

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