سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

ذكرت ذلك قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، دون الإشارة ما إن كان هناك ضحايا جراء سقوط تلك الصواريخ، فيما لم تعلن اية جهة عن مسؤليتها عن الحادث.