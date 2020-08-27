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عائلة المدان باغتيال الحريري: "كان يؤدي مناسك الحج وقت وقوع الجريمة"

11:52 ص الخميس 27 أغسطس 2020
عائلة المدان باغتيال الحريري: "كان يؤدي مناسك الحج وقت وقوع الجريمة"

سليم عياش المتهم باغتيال الحريري

بيروت- (بي بي سي):

أصدرت عائلة سليم عياش، العضو بحزب الله والمدان بالضلوع في قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بيانًا اعتبرت فيه قرار المحكمة الدولية إدانة عياش "مظلومية صارخة" له ولعائلته.

وفي بيانها، قالت العائلة إن "سليم عياش كان في السعودية لأداء مناسك الحج وقت وقوع جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".

وأضاف البيان أن "ذلك يدحض التهمة الموجهة لسليم عياش، ويشكل شاهداً على مظلوميته ووهن وبطلان قرار الإدانة".

وتساءل آل عياش: "لماذا يدفع آل عياش من سمعتهم ووطنيتهم ثمن جريمة مدانة أبعد ما يكون عنها ابنهم الحاج سليم".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت حكمها النهائي في قضية اغتيال الحريري، في 18 أغسطس/ آب الجاري، والذي خلصت فيه إلى "الاشتباه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن ليس هناك دليل مباشر على ذلك"

واعتبرت المحكمة سليم عياش شريك في اغتيال رفيق الحريري دون أن تجد أدلة على ضلوع بقية المتهمين.

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