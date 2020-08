رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد المنطقة الشمالية والجيش يستعرض منطقة الحادث (فيديو)

وكالات

تفقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، المنطقة الشمالية العسكرية في أعقاب إطلاق نار على الحدود مع لبنان.

واستمع كوخافي، خلال زيارته، إلى استعراض عملياتي من القادة وأجرى تقييمًا للوضع لبحث التطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية والاستعداد لسيناريوهات محتملة.

وبعد استعراض عملياتي، أثنى على القدرات العملياتية والاستخبارية للقوات في الميدان ومستوى جهوزيتها.

وأكد أن الجيش سيواصل الحفاظ على حالة استعداد كبيرة لضمان أمن السكان وسيادة دولة إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا"، مؤكدًا أن جيش بلاده يسترد بقوة على أي اعتداء.

وقال إن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية إلى الخطر مرة أخرى بسبب عدوانتيه، وأنصحه بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة".

ونشر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي، على تويتر، مقطع فيديو، للمنطقة التي وقع بها الحادث الأمني أمس.

Last night, Hezbollah chose to attack Israel from between two @UNIFIL_ positions in southern Lebanon, in violation of #UNSCR1701.



It was an attempt to use @UN forces as a shield for its terror activity.



Hezbollah’s attack failed. We will continue to defend. pic.twitter.com/ursFHME2fi