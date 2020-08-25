روسيا: لا دليل كاف على مزاعم ألمانيا بشأن تسمم نافالني

موسكو- (د ب أ):

صرح مسؤول صحي روسي بارز، الثلاثاء، بأنه يبدو أن ألمانيا ليس لديها دليل كاف لتدعي تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم.

وأعلن مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يرقد نافالني في غيبوبة منذ نقله من سيبيريا يوم السبت الماضي، أنه تعرض للتسميم بمثبط لإنزيم الكولين ستراز، ما يمنع التكسير الطبيعي للناقل العصبي أستيل كولين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن سيرجي شيجييف، رئيس مكتب الطب الشرعي في موسكو، القول: "من السابق لأوانه" التوصل إلى هذا الاستنتاج دون تحديد سم معين.

وأوضح شيجييف: "نشاط الكولين ستراز يختلف بشكل كبير من شخص لآخر، خاصة بسبب بعض الأمراض المزمنة".

وقال: "لا يمكننا الحديث في الوقت الحالي إلا عن حقيقة أن المريض يعاني انخفاضا في نشاط الكولين ستراز. وهو ما استند عليه الاستنتاج بشأن تسميمه بمثبط للكولين ستراز. هذا الاستنتاج سابق لأوانه".

وقال المستشفى الروسي الذي استقبل نافالني فور إصابته إنه لا يوجد دليل على ما يبدو على حدوث تسمم متعمد، وأشار إلى أن نافالني دخل في غيبوبة بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم. فيما قال مساعدو نافالني إنه تعرض للتسميم بمادة تم وضعها في شاي تناوله. ولم تفتح السلطات الروسية تحقيقا جنائيل في الحادثة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى "تحقيق مستقل وشفاف في تسميم السيد نافالني دون إبطاء".