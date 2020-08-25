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خرقوا قيود كورونا.. قوات الأمن الأنجولية تقتل 7 مواطنين

04:38 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
خرقوا قيود كورونا.. قوات الأمن الأنجولية تقتل 7 مواطنين

قوات الأمن الأنجولية

كيب تاون- (د ب أ):


قتلت قوات الأمن الأنجولية، المكلفة بمهمة تنفيذ القيود المرتبطة بفيروس كورونا، 7 أشخاص معظمهم مراهقين، على مدى شهرين، بحسب ما ذكرته منظمتين حقوقيتين اليوم الثلاثاء.

وجاء في تقرير مشترك لمنظمة العفو الدولية ومنظمة "أومونجا" أن أعمار الضحايا تتراوح بين 14 و21 عامًا وقتلوا في الفترة بين مايو ويوليو.

وتعتقد المنظمتان أن حصيلة القتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقال أصدقاء وأقارب الضحايا وشهود عيان، للباحثين إن قوات الأمن استخدمت قوة مفرطة وغير قانونية بشكل متكرر، في تعاملها مع حالات خرق قواعد الطوارئ المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطبقًا للتقرير وقعت جميع عمليات القتل في الأحياء الفقيرة، حيث يشتبه أن رجال الشرطة والجنود هم المسؤولون عن ارتكابها.

يذكر أن الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا سجلت أقل من 2000 حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" و96 وفاة بحسب المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض.

فيروس كورونا كيب تاون قوات الأمن الأنجولية

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