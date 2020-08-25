أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الديمقراطيون ينتقدون بومبيو بشأن خطة لإلقاء خطاب انتخابي من إسرائيل

04:30 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الديمقراطيون ينتقدون بومبيو بشأن خطة لإلقاء خطاب انتخابي من إسرائيل

مايك بومبيو

واشنطن- (د ب أ):

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلقاء خطاب انتخابي من إسرائيل، للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ما أثار غضب الديمقراطيين الذين يقولون إن تلك الخطوة ربما تنتهك القانون.

ونشر بومبيو أمس الأول الأحد عبر حسابه على تويتر: "أتطلع إلى أن أشارككم كيف أصبحت أسرتي أكثر أمانًا وأمنًا بسبب الرئيس ترامب.. أراكم جميعًا ليل الثلاثاء".

وقال النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الخطاب "سينتهك القيود القانونية على الأنشطة السياسية" من قبل كبار الدبلوماسيين.

ويروج الرئيس الأمريكي لدعمه لإسرائيل كجزء من حملته الانتخابية، بما في ذلك قراره بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

مايك بومبيو واشنطن الاحتلال الإسرائيلي تويتر مجلس النواب

الخبر التالى:

خرقوا قيود كورونا.. قوات الأمن الأنجولية تقتل 7 مواطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان