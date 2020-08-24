ألمانيا : المعارض الروسي نافالني تعرض للتسمم

برلين - (أ ش أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس في اليوم الإثنين، في بيان مشترك، أن المعارض الروسي ألكس نافالني، الذي وصل إلى مستشفى شارتيه بالعاصمة الألمانية برلين أمس، تعرض إلى التسمم، وذلك وفقا لما ذكره بيان الفريق الطبي المعالج.

وأضاف البيان - الذي نشر على صفحة الخارجية الألمانية - أنه في ضوء الدور البارز لنافالني فإن السلطات الرروسية مطالبه بشكل عاجل للتحقيق في هذه الجريمة بأدق التفاصيل، والقيام بذلك بشفافية كاملة، وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.