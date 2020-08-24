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رئيس الوزراء الياباني يعود للمستشفى مجددا

10:16 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
رئيس الوزراء الياباني يعود للمستشفى مجددا

شينزو آبي

طوكيو- (د ب ا):

عاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمستشفى من أجل إجراء " فحص دوري" وذلك في اليوم الذي أصبح فيه أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في المنصب.

وعاود آبي، 65 عامًا، زيارة المستشفى في طوكيو اليوم الاثنين من أجل إجراء " فحوصات إضافية"، بحسب ما قاله المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي.

وكان آبي قد ترك منصبه كرئيس للوزراء في يوليو 2007 لأسباب صحية، وذلك بعد توليه منصبه بعام.

وعلى الرغم من تحقيقه بضعة إنجازات مهمة، إلا أن آبي، الذي عاد لتولى رئاسة الوزراء في ديسمبر 2012، أمضى 2799 يوما بصورة متواصلة في منصبه.

وقد تمكن من التغلب على الرقم الذي كان يحمله عمه الأكبر إيساكو ساتو.

ويشار إلى أن اليابان تعاني حاليا من تداعيات تفشي فيروس كورونا، كما أن اقتصادها خلال الربع الثاني انكمش بنسبة سنوية تقدر بـ 8ر27% مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة.

وكانت حكومة آبي قد واجهت انتقادات لاخفاقها في زيادة اختبارات فحص فيروس كورونا، وإنفاق أموال دافعي الضرائب على تعزيز السياحة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقد سجلت اليابان حتى الآن أكثر من 63 ألف و 400 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1200 حالة وفاة.

شينزو آبي فحص دوري اليابان رئيس الوزراء الياباني

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