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الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

03:18 م الأحد 23 أغسطس 2020
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

قمرًا اصطناعيًا - أرشيفية

جيوشوان(الصين) - (د ب أ):

نجحت الصين في إطلاق قمر اصطناعي بصري جديد للاستشعار عن بعد من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية بمنطقة "جيوشوان" في جنوب غرب الصين في الساعة العاشرة و27 دقيقة صباح اليوم بتوقيت بكين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وتم إرسال القمر الاصطناعي "جاوفين- 905" في المدار الجوي بواسطة الصاروخ الحامل، طراز "لونج مارش 2 دي".

كما تم إطلاق قمر اصطناعي تجريبي متعدد المهام وقمر اصطناعي آخر طراز "تيانتو-5" أيضا عبر الصاروخ.

وإطلاق القمر الاصطناعي اليوم هو المهمة رقم 343 ضمن سلسلة إطلاق صواريخ "لونج مارش".

قمرا اصطناعيا الصين جيوشوان

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