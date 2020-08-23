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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون

08:14 ص الأحد 23 أغسطس 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 23.2 مليون صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليونا و 203 آلاف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 15 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 804 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

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