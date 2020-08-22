أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

82 طنًا من المساعدات الطبية الأممية تصل لمناطق الحوثي باليمن

05:36 م السبت 22 أغسطس 2020
82 طنًا من المساعدات الطبية الأممية تصل لمناطق الحوثي باليمن

ميليشيات الحوثي

صنعاء - (د ب أ)

وصلت طائرة محملة بنحو 82 طنًا من المساعدات الطبية، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إنه "وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن، تحمل على متنها أكثر من 82 طناً مستلزمات طبية وصحية ووقائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأضافت أن: "الطائرة 747 بوينج، تلقت كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو".

وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من مخاطر استمرار تدهور القطاع الصحي في البلاد الذي بات يعمل نصفه فقط جراء استمرار الحرب.

وسبق أن أرسلت الأمم المتحدة عدة طائرات محملة بالمساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا المنتشر في اليمن.

اليمن المساعدات الطبية جماعة أنصار الله

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني: سنعوض المتضررين جراء انفجار ميناء بيروت بشكل منصف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97148

    عدد المصابين

  • 64318

    عدد المتعافين

  • 5231

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان