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السعودية تمدد آليا صلاحية تأشيرات "الخروج والعودة" المنتهية

12:16 م السبت 22 أغسطس 2020
السعودية تمدد آليا صلاحية تأشيرات "الخروج والعودة" المنتهية

مطار الرياض

الرياض - (د ب أ):

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه جارٍ التمديد آليًا صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية خلال فترة تعليق العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا .

وقالت المديرية العامة للجوازات، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك سيتم تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة.

وكانت المديرية العامة للجوازات دعت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجميع إلى الحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

في غضون ذلك، أكدت الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.

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