ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9707

بنغازي - أ ش أ

سجلت ليبيا 244 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة و29 حالة شفاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة.