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ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9707

11:07 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9707

السلطات الصحية في ليبيا

بنغازي - أ ش أ

سجلت ليبيا 244 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة و29 حالة شفاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة.

ليبيا فيروس كورونا

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