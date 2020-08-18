رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع بوتين الأزمة في بيلاروسيا
روكسل- (د ب أ):
أفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في بيلاروسيا.
وكتب ميشيل عبر تويتر: "لا يمكن حل الأزمة إلا عبر الحوار السلمي والشامل".
ومن المقرر أن يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا لبحث الوضع المتوتر في الجمهورية السوفيتية السابقة.
وكان بوتين أجرى محادثات في وقت سابق الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن بيلاروسيا أيضا.
وترتبط بيلاروسيا اقتصاديا بروسيا، كما أن الدولتين حليفتان. وتشهد احتجاجات واسعة منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت الأسبوع الماضي.
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