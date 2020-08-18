مصادر مقربة لسعد الحريري: الجهة التي تحمي القتلة تتحمل المسؤولية

وكالات:

نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في حديث خاص لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن يكون هناك أي شعور بخيبة أمل من الحكم الذي تتم تلاوته، من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن "هذه المحاكم الدولية وهذه نتائجها ولا خيبة أمل مطلقا".

وأضافت المصادر المقربة من سعد الحريري أن "هذا انتصار للعدالة الصافية بلا أي تسييس، وهذه هي المحاكم الدولية.. هي لا تقفز لأية استنتاجات وتكهنات مبينة على وقائع غير دامغة".

وأضافت أنه "الآن المطلوب ممن يحمي القتلة أن يسلمهم لمحكمة ثبت بالدليل القاطع أنها غير مسيسة وغير موظفة لاستهداف طرف".

وقالت إنه "في حال لم يتم تسليم القتلة أو في حال حمايتهم ستتحمل الجهة الحامية المسؤولية السياسية والأدبية والوطنية والقانونية عن أفعالها"، وأنه "على الجميع التعاون لتجاوز هذه القضية التي نكبت لبنان لوقف نهج الاغتيال السياسي الذي دمر لبنان والمنطقة".

وقد وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة، في وقت سابق الثلاثاء.

وكان سعد الحريري توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.