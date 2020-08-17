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الصحة الفلسطينية: وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

07:49 م الإثنين 17 أغسطس 2020
الصحة الفلسطينية: وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تسجيل ٣ حالات وفاة لمواطنين ( ٤٤، ٦٢، ٧٣ عاماً) من بلدتي بيت أولا، ويطا، ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.
وكان المتوفون يعانون من عدة أمراض مزمنة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .

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