الصحة الفلسطينية: وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تسجيل ٣ حالات وفاة لمواطنين ( ٤٤، ٦٢، ٧٣ عاماً) من بلدتي بيت أولا، ويطا، ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وكان المتوفون يعانون من عدة أمراض مزمنة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .