الصحة الفلسطينية: وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا
07:49 م الإثنين 17 أغسطس 2020
رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تسجيل ٣ حالات وفاة لمواطنين ( ٤٤، ٦٢، ٧٣ عاماً) من بلدتي بيت أولا، ويطا، ومدينة الخليل، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.
وكان المتوفون يعانون من عدة أمراض مزمنة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96475
عدد المصابين
-
59743
عدد المتعافين
-
5160
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21778906
عدد المصابين
-
14523476
عدد المتعافين
-
772002
عدد الوفيات
إعلان