البرلمان الليبي: تمثيل الشعب حكرًا على مجلس النواب

وكالات

أكد مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الأحد، أنه يواصل عن كثب إرهاصات استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار، وينهي حالة الحرب، ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات انتشار السلاح والحرب وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

قال المجلس في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه لا يجوز لأي كيان غير منتخب تمثيل الشعب الليبي أو جزء منه. مؤكدًا أنه يبقى تمثيل الشعب الليبي حكرًا على مجلس النواب أو من يفوضه، والادعاء بغير ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد مجلس النواب الليبي على حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، محذرا من مغبة السير في أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية أو من شأنها ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب الليبي يدرس مشروع قانون بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو منظمة دولية تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية.