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ترامب: الانتخاب عبر البريد "كارثي" ويهدد بضياع ملايين الأصوات

12:02 ص الأحد 16 أغسطس 2020
ترامب: الانتخاب عبر البريد "كارثي" ويهدد بضياع ملايين الأصوات

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية عبر البريد ربما لن تكن جاهزة في وقت قريب.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي بنيو جيرسي، اليوم السبت، أن الانتخاب عبر البريد سيكون كارثيًا فضلاً عنه أنه ربما يتسبب في ضياع ملايين الأصوات.

ويرى الرئيس الأمريكي، أن فرز الأصوات التي تنتخب عبر البريد والمتوقع أن تصبح بالملايين في ظل جائحة كورونا، قد يستغرق شهورًا لفرزها.

وتوقع ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بالنظر لما قدمه من إنجازات اقتصادية.

وحذرت الخدمة البريدية للولايات المتحدة من أن ملايين الأصوات الواردة عبر البريد قد لا تصل في الوقت المناسب ليتم عدّها في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وفي رسائل إلى الولايات في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، قالت الوكالة "بعض المواعيد النهائية.. لا تتفق مع معايير التسليم في خدمة البريد".

وألقى النقاد باللوم على رئيس الخدمة البريدية الجديد - المؤيد المخلص للرئيس دونالد ترامب - في التباطؤ في عمليات التسليم.

ومن المتوقع أن يصوّت عدد قياسي من الناس عن طريق البريد بسبب وباء كورونا.

وقال ترامب مراراً وتكراراً إن بطاقات الاقتراع عبر البريد ستعطي دفعة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، وستؤدي إلى تزوير التصويت.

دونالد ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية

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