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جوتيريش يناشد الحوثيين السماح لخبراء أمميين بالوصول إلى ناقلة "صافر"

11:12 م الجمعة 14 أغسطس 2020
جوتيريش يناشد الحوثيين السماح لخبراء أمميين بالوصول إلى ناقلة "صافر"

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ش أ):

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحوثيين على السماح بوصول فريق خبراء أمميين لتقييم ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة اليمن، والتي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - إن جوتيريش يشعر "بقلق عميق" من حالة ناقلة النفط "صافر".

وحذرت الأمم المتحدة من أنه قد يتسرب من "صافر" أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام دعا إلى "السماح دون شرط بدخول الخبراء الفنيين المستقلين للناقلة لتقييم حالتها وتنفيذ أي إصلاحات أولية ممكنة... هذا... سيقدم أدلة علمية ضرورية لاتخاذ الخطوات المقبلة لتجنب وقوع كارثة".

وأعلن الحوثيون مؤخرا موافقتهم على وصول بعثة من الأمم المتحدة لتقييم الناقلة "صافر" لكن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر تفويضا رسميا بذلك.

ويذكر أن الناقلة "صافر" متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وناشد مجلس الأمن الدولي الحوثيين من قبل تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة في أسرع وقت ممكن.

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