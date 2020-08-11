لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ بالعراق (فيديو)

وكالات

كشف مقطع فيديو لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة لتنظيم داعش، العقيد مايليز كاجينز، اليوم الثلاثاء، لحظة هروبة مختبئا أثناء سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، بالعراق.

من يريد السيادة فعلا فليسجل موقف ازاء التدخل التركي والاحتلال الامريكي

فهما المصداق لخرق السيادة#الاستهتار_التركي لحظة سقوط صاروخ كاتيوشا على السفارة الامريكية وهروب الكولونيل "كاغنز " المتحدث بسم مايسمى التحالف الدولي في العراق انتم جبناء المقاومة ارعبتكم pic.twitter.com/ohJY7UeABF — كريم الكناني (@alknanekreem) August 11, 2020

وكان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية.