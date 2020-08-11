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لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ بالعراق (فيديو)

11:13 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ بالعراق (فيديو)

وكالات

كشف مقطع فيديو لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة لتنظيم داعش، العقيد مايليز كاجينز، اليوم الثلاثاء، لحظة هروبة مختبئا أثناء سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، بالعراق.

وكان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا قرب إحدى بوابات "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية.

العراق التحالف الدولي تنظيم داعش بغداد

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