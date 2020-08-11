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المسماري: تركيا لم تتوقف عن نقل المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا

08:51 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
المسماري: تركيا لم تتوقف عن نقل المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا

اللواء أحمد المسماري

وكالات

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.

وتابع المسماري، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" السعودية، اليوم، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعزز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا، مشيرًا إلى أن العديد من المعسكرات غرب البلاد أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش.

وأضاف أن أردوغان يواصل نقل المعدات العسكرية بالسفن والطائرات التجارية، ولم يعير أي أهتمام للمطالب الدولية بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي تركيا أردوغان

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