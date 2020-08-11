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الحزب الديمقراطي يكشف تفاصيل مؤتمره للإعلان عن مرشحه للانتخابات الرئاسية

07:51 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الحزب الديمقراطي يكشف تفاصيل مؤتمره للإعلان عن مرشحه للانتخابات الرئاسية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن مؤتمره المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يتوج جو بايدن رسميا كمرشح للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ضد الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين المتحدثين الذين يفتتحون فعاليات المؤتمر يوم الاثنين السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، والسيناتور بيرني ساندرز، والحاكمان أندرو كومو وجريتشن ويتمر، اللذان ارتفعت أسهمها أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

من المقرر أن يظهر الرئيس السابق باراك أوباما في 19 أغسطس، في حين من المقرر أن يقبل بايدن، نائب الرئيس السابق لأوباما، ترشيح الحزب الديمقراطي في 20 أغسطس.

ولن يسافر بايدن إلى ميلووكي وسيخاطب الأمة بدلا من ذلك من ولايته ديلاوير، حسبما ذكر الديمقراطيون الأسبوع الماضي. كما لن يحضر متحدثون رئيسيون آخرون المؤتمر الفعلي كإجراء وقائي للصحة العامة بسبب الجائحة.

ولم يعلن بايدن بعد عن نائبه في الانتخابات، الذي من المقرر أن يلقي كلمة في تلك المناسبة في 19 أغسطس.

الحزب الديمقراطي الأمريكي الانتخابات الرئاسية واشنطن جو بايدن دونالد ترامب

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