كندا تعلن عن 30 مليون دولار مساعدات للشعب اللبناني

أوتاوا - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مساء اليوم الإثنين، عن رفع المساعدات الكندية للبنان إلى 30 مليون دولار، مشددا على استمرار وقوف بلاده بجانب الشعب اللبناني في إعادة بناء حياتهم ومدينتهم في أعقاب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت.

وأوضح ترودو - في بيان - أنه سيقدم 25 مليون دولار إضافية للشعب اللبناني، تضاف إلى الخمسة ملايين دولار التي سبق وأن أعلن عنها الأسبوع الماضي، وهو ما يساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية ودعم جهود الإعمار.

وقال ترودو: "أنضم إلى الكنديين في جميع أنحاء البلاد للحداد على الذين فقدوا في انفجار يوم الثلاثاء الماضي المأساوي في بيروت، ولتقديم تعازيهم الصادقة لعائلاتهم وأصدقائهم في حزنهم على هذه المأساة. كما أشجع الكنديين على التبرع لصندوق مطابقة لبنان، وسنواصل تقديم تبرعاتكم السخية. يمكننا معا دعم شعب لبنان في العمل على التعافي وإعادة البناء".​