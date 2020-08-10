مصدر أمني عراقي: اعتقال 23 داعشيًا بينهم مصريون وسوريون

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، باعتقال 23 داعشيًا بينهم سوريون ومصريون جنوبي الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العكيدي الناطق باسم عمليات نينوى إن "قوة من قيادة عمليات نينوى شنت اليوم عملية أمنية في ناحيتي القيارة والشورة 50 كم جنوب الموصل، ضد متسللين من داعش وتمكنت من اعتقال 23 عنصرًا منهم ومصادرة كميات من الأسلحة والاعتدة وصواريخ كاتيوشا".

وأوضح أن "من بين المعتقلين الدواعش أربعة سوريين ومصريان ،مشيرًا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم".

وتشهد محافظة نينوى نشاطًا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريًا قبل أكثر من عامين.