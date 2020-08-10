أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

مصدر أمني عراقي: اعتقال 23 داعشيًا بينهم مصريون وسوريون

09:01 م الإثنين 10 أغسطس 2020
مصدر أمني عراقي: اعتقال 23 داعشيًا بينهم مصريون وسوريون

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، باعتقال 23 داعشيًا بينهم سوريون ومصريون جنوبي الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العكيدي الناطق باسم عمليات نينوى إن "قوة من قيادة عمليات نينوى شنت اليوم عملية أمنية في ناحيتي القيارة والشورة 50 كم جنوب الموصل، ضد متسللين من داعش وتمكنت من اعتقال 23 عنصرًا منهم ومصادرة كميات من الأسلحة والاعتدة وصواريخ كاتيوشا".

وأوضح أن "من بين المعتقلين الدواعش أربعة سوريين ومصريان ،مشيرًا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم".

وتشهد محافظة نينوى نشاطًا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريًا قبل أكثر من عامين.

القوات العراقية داعش بغداد

الخبر التالى:

ترامب يدحض تلميحات مدعي عام بنيويورك حول التحقيق مع شركته في احتيال ضريبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين الأكبر من 40 عامًا