حسان دياب: منظومة الفساد في لبنان أكبر من الدولة

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، ولا يتسطيع لبنان التخلص منه، بعدما تفشى في كل القطاعات.

وتابع دياب في كلمة متلفزة مساء اليوم الاثنين، أن حجم المأساة أكبر من أن يوصف وكان يفترض على القوى السياسية والوطنية الحريصة على البلاد العمل معًا لتجاوز الأزمة.

وأكد أن البعض لا يهمه إلا تسجيل النقاط السياسية وهدم ما بقى من الدولة.

تجددت مساء اليوم المواجهات والاشتباكات في شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وسط محاولات لاقتحام الأبواب المصفحة والجدران الأسمنتية الموضوعة على المداخل المؤدية إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة، في إطار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط الطبقة السياسية على خلفية الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، كما احتشدوا في شارع بلدية بيروت حيث مداخل مجلس النواب ومنطقة وسط بيروت التجاري حيث احتدمت المواجهات بقيام المتظاهرين بإلقاء المفرقعات والحجارة والأدوات الصلبة صوب القوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب، في حين ردت الأخيرة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة لإبعادهم وتفريقهم.