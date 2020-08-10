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(جونز هوبكنز): 46 ألفا و935 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

08:23 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
(جونز هوبكنز): 46 ألفا و935 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أرشيفية

واشنطن _ (أ ش أ):
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 5 ملايين و44 ألفا و864 حالة، عقب تسجيل 46 ألفا و935 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 162 ألفا و938 حالة، عقب تسجيل 515 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبكنز

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