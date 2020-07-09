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الرئيس التونسي يحذر من سعي البعض لـ"تفجير الدولة من الداخل"

08:44 م الخميس 09 يوليه 2020
الرئيس التونسي يحذر من سعي البعض لـ"تفجير الدولة من الداخل"

قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من سعي البعض إلى "تفجير الدولة من الداخل" عبر ضرب مؤسساتها ومحاولات تغييب سلطتها بعدد من المناطق.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الذي خصص للنظر في الوضع العام داخل البلاد وخاصة الوضع الأمني في الجنوب التونسي، بحضور الرئيس التونسي.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن من بين المخاطر الموجودة اليوم هي محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستدراجها بهدف الدخول معها ومع بقية المؤسسات الأخرى في مواجهة، لافتا إلى أن المؤسستين العسكرية والأمنية نأت بنفسها عن كل الصراعات السياسية.
وشدد على أن "الوضع السياسي الراهن يحتم علينا أن نكون في مستوى المسؤولية التاريخية والحفاظ على الدولة بكل مؤسساتها والوعي بخطورة الوضع إذا ما اشتعلت نار الفتنة".

قيس سعيد تونس المجلس الأعلى للجيوش التونسي

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