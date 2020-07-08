قرقاش أمام مجلس الأمن: ندعم الحل السياسي في ليبيا وفقًا لمبادرة القاهرة
وكالات
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، إن بلاده موقفها ثابت اتجاه الأزمة الليبية الراهنة، مؤكدًا على ضرورة التوصل لحل سياسي كمخرج وحيد لتسوية الأزمة.
وأكد قرقاش، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، أن وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة المليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.
وأعرب عن قلق بلادع بسبب التدخلات الأجنبية المستمرة في ليبيا، قائلاً: "إن التدخلات الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا، وتصعب الحل السياسي هناك".
ورحب قرقاش بالمبادرة المصرية (إعلان القاهرة) وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.
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