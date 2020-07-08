لافروف: محاولات استغلال جائحة كورونا تضر بمصالح المجتمع الدولي

موسكو- (أ ش أ):

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن بعض الدول تحاول استغلال الوضع حول جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم بهدف تقديم مصالحها الضيقة على حساب مصالح الأطراف الأخرى.

وأشار لافروف - خلال مباحثاته مع وزراء خارجية ثلاثية الاتحاد الإفريقي (مصر وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) وأوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على عيوب نظام الحوكمة العالمية المعاصر.

وتابع: "في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التوحد في وجه خطر مشترك، يحاول بعض زملائنا على الصعيد الدولي للأسف استغلال الوضع الحالي وتقديم مصالحهم الضيقة على حساب مصالح الآخرين، بما يشمل استمرار الجهود الرامية إلى تغيير أنظمة غير مرغوب فيها والتدخل في شؤون دول سيادية".

ولفت الوزير الروسي إلى وجود محاولات لتقويض أسس نظام القانون الدولي الذي يعتمد على المبادئ المطروحة في ميثاق الأمم المتحدة واستبداله بنظام يستند إلى أية قواعد مبهمة.

وتابع: "نحن مقتنعون بأن هذه المساعي الرامية إلى تقديم مصالح أحادية الجانب تجلب عواقب سلبية وتلحق ضررا ملموسا بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي التي تتطلب الوحدة والتضامن".

وشدد لافروف على أن هذا هو النهج الذي اتبعته روسيا ودول الاتحاد الإفريقي في القمة التي عقدت شهر أكتوبر من العام الماضي.