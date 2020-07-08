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النمسا تعلن فشل الحوار مع الكيانات التركية والكردية لوقف العنف

12:06 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
النمسا تعلن فشل الحوار مع الكيانات التركية والكردية لوقف العنف

سوزانا راب

النمسا - (أ ش أ)

أكدت وزيرة الدولة النمساوية لشئون الاندماج سوزانا راب، فشل المفاوضات مع الكيانات الممثلة للجاليات التركية والكردية في النمسا، والتي كانت تهدف لضمان عدم تكرار أحداث العنف الأخيرة بين الجانبين.

وقالت وزيرة الدولة النمساوية - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن الجاليات التركية والكردية متشددة لدرجة أنه لا يمكن عقد اجتماع مشترك، حيث تعثر الاتفاق على عقد الاجتماع الاول والذي كان مقررا له يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الى أن الكيانات التي دعيت إلى المحادثات كانت منتقاة من العناصر المعتدلة، لافة إلى أن الحكومة شددت على ضرورة عدم دعوة أي ممثل عن جماعة "الذئاب الرمادية" اليمينية التركية المتطرفة.

يذكر أن حالة من الطوارئ سادت في فيينا في نهاية يونيو الماضي بعدما قام أكراد ونشطاء يساريون بمظاهرات في فيينا وكانت هناك أعمال عنف وتخريب بدأ بها الأتراك ضدهم واستمرت لعدة أيام كما تم استخدام إشارة "تحية الذئب" المحظورة أكثر من مرة، إضافة إلى الاعتداء على رجال الشرطة.

سوزانا راب النمسا العنف تركيا

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