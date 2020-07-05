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كاني ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

05:01 ص الأحد 05 يوليه 2020
كاني ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

مغني الراب الأمريكي كاني ويست


عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر؛ أعلن كاني ويست مغني الراب الأمريكي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وقال ويست عبر حسابه على تويتر: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ويتنافس خلال الانتخابات المقبلة حتى الآن كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها كاني ويست ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أعلن ذلك قبل 5 أعوام، عندما قال خلال حفل توزيع جوائز MTV الذي غنى خلاله: "السياسة مجرد تسلية".

ووقتها لم يتضح ما إذا كان إعلان ويست مجرد تصريح ساخر من النجم المثير للجدل، أم حقيقة سيتم تنفيذها فعليًّا بعد 5 سنوات.. لكن بعد تغريدته يبدو أن كاني ويست سيخوض بالفعل سباق الانتخابات الأمريكية.

ويعتبر زوج كيم كاردشيان داعمًا لترامب، وتسبب ذلك الدعم في تعرضه للهجوم حتى قرر عبر "تويتر" عام 2019 الاعتذار والانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي.

كاني ويست دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية

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