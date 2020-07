كاني ويست يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر؛ أعلن كاني ويست مغني الراب الأمريكي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION