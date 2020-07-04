مسلحون يقتلون سبعة جنود في مالي
باماكو- (د ب أ):
قتل مسلحون سبعة جنود في هجوم بوسط مالي، حسبما قال الجيش في بيان مساء الجمعة.
وأوضح جيش الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أن جنديين آخرين أصيبا علاوة على ثلاثة في عداد المفقودين بعد الهجوم.
وكان الجنود في المنطقة المحيطة بمدينة موبتي وتعرضوا لإطلاق النار عند مدخل قرية جواري
وظهر المهاجمون على متن 40 دراجة نارية وثلاث سيارات وأضرموا النار في أربع مركبات تابعة للجيش.
وتم إرسال القوات إلى المنطقة بعد حدوث مذبحة لقرويين يوم الأربعاء الماضي والتي شهدت مقتل 30 مدنيا.
ولم يتضح على الفور هوية المسؤولين عن الهجوم.
يذكر أن عدة جماعات مسلحة تنشط في مالي وفي دول أخرى بمنطقة الساحل. وقد أقسمت بعضها يمين الولاء لجماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.
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