تايوان تبدأ في الإعداد لجنازة الرئيس الراحل لي تينج-هوي

تايبيه- (د ب أ):

نكست تايوان الأعلام اليوم الجمعة حدادا على وفاة الرئيس السابق لي تينج-هوي، ومن المقرر أن يستمر تنكيسها لمدة ثلاثة أيام.

وأعلن مكتب الرئاسة عن ترتيبات الجنازة وسط حالة الحداد في تايوان .

وتوفي لي، وهو أول زعيم وطني محلي المولد في تايوان، بسبب صدمة إنتانية وفشل في عدة أعضاء في وقت متأخر من أمس الخميس في مستشفى "تايبيه فتيرانس" العامة، حيث كان يخضع للعلاج منذ فبراير. وتوفي عن عمر 97 عاما.

وترأس لي المؤيد للاستقلال تايوان من عام 1988 إلى عام 2000 وأشرف على عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

و قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خالص تعازيه في بيان.

وقال: "ساعد لي في وضع حد لعقود من الاستبداد، ودشن عهدا جديدا من الرخاء الاقتصادي والانفتاح وسيادة القانون. ولعبت إصلاحات لي الجريئة، خلال فترة ولايته التي دامت 12 عاما، دورا حاسما في تحويل تايوان إلى منارة الديمقراطية التي نراها اليوم".

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو اليوم الجمعة: "لقد قدم (لي) مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات الودية بين اليابان وتايوان".