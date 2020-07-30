سول: استمرار مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع واشنطن

سول - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع الولايات المتحدة ستستمر دون أي عوائق.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، يأتي ذلك في أعقاب إعلان واشنطن نقل كبير المفاوضين الأمريكيين في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع إلى منصب مختلف.

ونقلت الوكالة عن كيم إن-تشول، المتحدث باسم وزارة الخارجية في سول، قوله في إحاطة إعلامية دورية: "ما زلنا نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.. يأمل كل من الطرفين في التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء نقل كبير المفاوضين الأمريكيين في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، جيمس ديهارت إلى منصب "منسق السياسات في منطقة القطب الشمالي"، لكنها لم تكشف عن خليفته.

وتطرق المتحدث إلى القلق بشأن الوضع المماثل الذي يمكن أن يحدث للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تقليص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا، حيث قال إن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع لا علاقة لها بخفض عدد القوات الأمريكية.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مفاوضات بشأن اتفاقية التدابير الخاصة الحادية عشرة لتقاسم تكاليف الدفاع منذ سبتمبر من العام الماضي، دون التوصل لاتفاق.

ووقع الطرفان في أواخر مارس الماضي اتفاقا مبدئيا بشأن زيادة حصة سول في تكاليف الدفاع بنسبة 13 في المئة، مقارنة بحصتها العام الماضي، ولكن الاتفاق المبدئي لم يُترجم إلى اتفاق نهائي حيث رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تحرز المفاوضات تقدما يذكر منذ ذلك الحين.

يذكر أن عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يبلغ 28,500 جندي.