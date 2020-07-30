روسيا: سحب قوات أمريكية من ألمانيا يعزز السلام في أوروبا
موسكو - (د ب أ):
قال المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن سحب الولايات المتحدة المعلن لحوالى 12 ألف جندى من ألمانيا سيعزز السلام فى أوروبا.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس": "كلما قل عدد الجنود الأمريكيين في القارة الأوروبية، هدأ الوضع في أوروبا. موقفنا هذا معروف".
وقال بيسكوف أنه في أعقاب الحرب الباردة لم يكن هناك خطر حقيقي من دخول روسيا في حرب مع قوة غربية، "بعد انتهاء الحرب الباردة، لا توجد مخاطر وتهديدات حقيقية واضحة".
وأثار ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية المجاورة قبل ست سنوات مخاوف بين دول الكتلة الشرقية السابقة الأخرى من أن روسيا قد تستمر في الاستيلاء على أراض في المنطقة التي كان يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي السابق من قبل.
وعززت جمهوريات بحر البلطيق السوفيتية السابقة لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وكذلك بولندا، جيوشها في السنوات الأخيرة كأعضاء في حلف شمال الأطلسي العسكري الغربي (ناتو)، وسط مخاوف من تهديد محتمل من روسيا.
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