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الرئيس الروسي يشكر المواطنين على تأييدهم للتعديلات الدستورية

12:15 م الجمعة 03 يوليه 2020
الرئيس الروسي يشكر المواطنين على تأييدهم للتعديلات الدستورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات:

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه، على تأييدهم للتعديلات الدستورية التي طرحها للاستفتاء عليها، وفق ما نقلته وكالة تاس الإخبارية.

وقال بوتين: "أريد الإعراب عن شكري العميق لمواطني روسيا على تأييدهم وثقتهم".

وأضاف: "تحدثت عن الحاجة لتعديلات على الدستور، بما يخدم تحسين النظام السياسي للبلاد، وتوطيد الضمانات الاجتماعية، وتعزيز سيادة روسيا وسلامة أراضيها، والحفاظ على قيمنا الروحية والتاريخية والأخلاقية المتوارثة".

وأعرب الرئيس بوتين عن تفهمه لموقف كل من صوت ضد التعديلات من المواطنين، وقال: "ما زلنا نواجه العديد من المشكلات التي لم يتم حلها. يعيش الكثير في وضع صعب، وبالنسبة لنا نحن في قيادة البلاد، غالبا ما يبدو لنا أننا نفعل كل شيء ممكن".

وشدد بوتين على "ضرورة التصرف بشكل أسرع وأكثر دقة وتنظيما وكفاءة".

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي التعديلات الدستورية بوتين الضمانات الاجتماعية

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