وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان التطورات الإقليمية وجهود التعامل معها

كتب : مصراوي

01:08 م 24/02/2026

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي، بوجود محادثات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية وممثلين عن دول عربية، على خلفية المقابلة المثيرة للجدل لسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مؤكدين أن تصريحه بشأن "الأرض الموعودة" يعكس آرائه الشخصية فقط.

وحسب ما نشره موقع بوليتيكو الأمريكي، فقد تحدّث مسؤولون كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة، مع ممثلين عن عدة دول عربية لتهدئة الأجواء، عقب المقابلة التي أُجريت مع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي ادّعى فيها أن لإسرائيل حقًا تاريخيًا في أراضي "الأرض الموعودة"، والتي قصد بها معظم أراضي الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات.

