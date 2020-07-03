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إصابة 63 حالة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

06:28 ص الجمعة 03 يوليه 2020
إصابة 63 حالة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 الفا و 967 شخصا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه السلطات الصحية لتعبئة إمكانياتها للصحة العامة إلى مدينة جوانجو بجنوب غرب البلاد، حيث يتفشى المرض.

وشهدت العاصمة سول وضواحيها إصابة 31 حالة من إجمالي الحالات المعلن عنها، و 13 حالة من مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، كما سجلت ست حالات جديدة في جوانجو.

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