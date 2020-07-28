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فيروس كورونا: مخاوف في ألمانيا من احتمال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء

03:10 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
فيروس كورونا: مخاوف في ألمانيا من احتمال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء

أرشيفية

برلين- (بي بي سي):

قال معهد حكومي ألماني متخصص في مكافحة الأمراض المعدية إنه قلق للغاية بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلير، أن الناس أصبحوا مهملين بشكل كبير في التعامل مع فيروس كورونا، وحث فيلير على احترام إجراءات الابتعاد الاجتماعي حتى خلال العطلات.

وأشار المعهد إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت ألمانيا قد بدأت تشهد موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وارتفع المعدل اليومي لتسجيل حالات إصابة جديدة بنسبة 50 % يوم الثلاثاء ليصل إلى أكثر من 630 حالة إصابة.

وتعتزم برلين فرض اختبارات مجانية للكشف عن الفيروس لدى الأشخاص العائدين من مناطق ترتفع فيها معدلات الإصابة.

ونجت ألمانيا حتى الآن في احتواء الفيروس، وسجلت أكثر من 9 آلاف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

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