مظاهرات لمشغلي المطاعم في كوسوفو احتجاجا على إجراءات احتواء كورونا

بريشتينا- (د ب أ):

احتج عدة آلاف من مشغلي المطاعم والمقاهي والحانات في بريشتينا عاصمة كوسوفو اليوم الاثنين مطالبين بزيادة ساعات العمل ومزيد من المساعدة الحكومية للحفاظ على استمرار أعمالهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهز المتظاهرون مفاتيحهم ولوحوا بمفاتيح كبيرة من الورق المقوى، محذرين من أنه قد يضطر الكثيرون قريبا إلى إغلاق أعمالهم إلى الأبد بسبب الخسائر التي يعانون منها بسبب الوباء والحظر المفروض للحد من انتشاره.

وفي نهاية مسيرتهم عبر منطقة المشاة في وسط بريشتينا، ألقى المتظاهرون قطع الورق المقوى أمام مدخل مبنى الحكومة. وكتبوا على مفاتيح الكرتون اسم البلدة التي جاءوا منها للاحتجاج.

وانتشرت الشرطة للتعامل مع المظاهرة أمام مجمع الحكومة والبرلمان، وحثت المتظاهرين على التفرق، وحذرتهم من أنهم ينتهكون القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وقال رئيس رابطة خبراء الطعام في كوسوفو، بيتريت كلوكوكي، "نريد أن نحذر من وضعنا وهذا هو السبب في أننا نسلم مفاتيح شركاتنا."

وتابع بعد إلقاء مفاتيح الكرتون على الرصيف "ما زلنا ننتظر الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية على الرغم من أننا ساهمنا بتسديد الضرائب على مدى العشرين سنة الماضية".

وأضاف كلوكوكي "أدعو الحكومة والبرلمان لمساعدة شركاتنا.. إنها اللحظة الأخيرة لذلك، إنها الأخيرة حقا."

وطالبت المنظمة التي تضم مشغلي المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات وصالات الأفراح بتمديد وقت الإغلاق المفرض بسبب قواعد الإغلاق من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل وإعادة هيكلة الديون وتقديم دعم مالي لأجور الموظفين وتخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة وإعانات لتسديد النفقات الثابتة.