الصحة البرازيلية تسجل 24 ألفًا و578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24 ألفًا و578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و419 ألفًا و91 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن السلطات سجلت أيضًا 555 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 87 ألفًا و4 حالات وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.