الصين تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الاثنين تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 57 حالة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أن إقليم شينجيانج الواقع فى أقصى غرب البلاد، والذى كان مكان عودة ظهور الفيروس مؤخرا، شهد 41 حالة اصابة جديدة.

وسجلت جميع الحالات الجديدة المؤكدة في عاصمة الإقليم أورومتشي، بعد تفش للمرض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيطرت الصين على نطاق واسع على جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر عام 2019 ، على الرغم من اندلاع حالات تفش مرة أخرى.