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بعد فشل عضلة القلب.. وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بكورونا

12:46 ص الإثنين 27 يوليه 2020
بعد فشل عضلة القلب.. وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بكورونا

وفيات كورونا

وكالات:

أعلن حاكم ولاية شيواوا المكسيكية، خافيير كورال، الأحد، أن وزير الصحة في الولاية الدكتور خيسوس جراجيدا توفي بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".

وقال كورال عبر فيسبوك: "لا تسعفني الكلمات في التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة سوى الحزن العميق، جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب".

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى أمس السبت، لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم

وأصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تأثرا بجائجة فيروس كورونا في العالم.

وفيات كورونا فيسبوك المكسيك

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