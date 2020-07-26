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"حماس" تعلن إصابة رئيس الحركة في الخارج بفيروس كورونا

07:57 م الأحد 26 يوليه 2020
"حماس" تعلن إصابة رئيس الحركة في الخارج بفيروس كورونا

حركة حماس

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأحد، إصابة رئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت "حماس" في بيان لها إن صلاح أجرى اختبار (كوفيد-19) بعد مخالطته عددًا من المصابين، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأشارت الحركة إلى أن صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي، مضيفة أنه يمارس أعماله من منزله وصحته جيدة.

حركة حماس ماهر صلاح العزل المنزلي فيروس كورونا

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