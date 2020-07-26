"حماس" تعلن إصابة رئيس الحركة في الخارج بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأحد، إصابة رئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت "حماس" في بيان لها إن صلاح أجرى اختبار (كوفيد-19) بعد مخالطته عددًا من المصابين، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأشارت الحركة إلى أن صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي، مضيفة أنه يمارس أعماله من منزله وصحته جيدة.