جونسون: أسوأ ما في الجائحة سوف ينتهي "بحلول منتصف العام المقبل"

لندن - (د ب أ):

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأخطائه في تعامل حكومته مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في حوار تلفزيوني اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه المنصب.

وقال جونسون لقناة "سكاي نيوز": "بالطبع.. أحيانا ما نحكم على الأشياء بشكل خاطئ ونحن نتعلم طوال الوقت".

وقال رئيس الوزراء المحافظ: "يجب أن تتعلم من أخطائك بأسرع وقت ممكن"، متوقعا أن أسوأ ما في الجائحة سوف ينتهي "بحلول منتصف العام المقبل".

يشار إلى أن بريطانيا من أكثر الدول تضررا بالفيروس في أوروبا فيما توقع الكثير من الخبراء موجة ثانية من الإصابات في الخريف.

وجاءت تصريحات جونسون قبل ساعات من إعادة فرض بريطانيا شروط العزل الذاتي للمسافرين العائدين من إسبانيا، التي شهدت ارتفاعا في عدد الحالات في الأيام القليلة الماضية.

وأكدت وزارة النقل لوكالة أنباء "برس أسوسيشن" مساء اليوم السبت أن جميع المسافرين القادمين من إسبانيا سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

وتعرضت حكومة جونسون لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا، التي وصفها عدد من الخبراء بأنها كانت متأخرة ولم تكن وفق القواعد الصحيحة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء نفسه نقل إلى المستشفى لإصابته بالفيروس، ولكن تعافى.

لكن قبل إصابته، كان يتفاخر بمصافحة المرضى المصابين.

وأمس الجمعة، قال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "إننا لم نفهم (الفيروس) بالطريقة التي كنا نود أن نفهمه بها في الأسابيع والشهور القليلة الأولى".

وأشار إلى أنه جرى التقليل من قدرة الفيروس على الانتشار بدون أعراض من شخص لشخص.

وجاءت تعليقات رئيس الوزراء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية حملة كبرى لتشجيع البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان الوزن خلال الجائحة.

وستشهد القواعد الجديدة حظر الإعلانات التلفزيونية عن الوجبات السريعة حتى وقت متأخر من الليل، كما سيتم تحديد السعرات الحرارية للمشروبات الكحولية على جميع العبوات.

وفي إنجلترا وحدها، يعاني حوالي 63 بالمئة من البالغين من السمنة المفرطة، وفقا لتقرير حديث صادر عن السلطات الصحية.