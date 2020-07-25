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دراسة: كورونا يهدد نحو 158 ألف وظيفة في قطاع النسيج بأوروبا

09:02 ص السبت 25 يوليه 2020
دراسة: كورونا يهدد نحو 158 ألف وظيفة في قطاع النسيج بأوروبا

ارشيفية

هامبورج- (د ب أ):
كشفت دراسة حديثة لشركة التأمين الائتماني "أويلر هيرميس" أن تداعيات جائحة كورونا تهدد حوالي 158 ألف وظيفة في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات في أوروبا.

وقال رئيس فرع الشركة في ألمانيا، رون فان هيت هوف: "نتوقع، رغم تدابير الدعم العديدة، اختفاء نحو 13 ألف شركة في أوروبا بحلول نهاية عام 2021، ما يعني أن حوالي 158 ألف وظيفة في قطاع النسيج الأوروبي قد تكون معرضة للخطر".

وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم السبت، من المرجح أن تتراجع مبيعات شركات تصنيع المنسوجات والملابس الأوروبية بنسبة 19% هذا العام بسبب الجائحة.

وذكر مُعِد الدراسة، أوريلين دوثويت، أنه رغم أن مبيعات القطاع ستزداد بشكل ملحوظ العام المقبل، ليس من المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل عام 2023، مشيرا إلى أن تراجع واردات الملابس والمزيد من الإنتاج المحلي سيعطيان قطاع النسيج الأوروبي دفعة ملحوظة.

قطاع النسيج أوروبا جائحة كورونا

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