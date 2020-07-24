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روسيا تتخطى عتبة الـ800 ألف إصابة بفيروس كورونا

12:07 م الجمعة 24 يوليه 2020
روسيا تتخطى عتبة الـ800 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو - (د ب ا):

لليوم الخامس على التوالي، سجلت السلطات الصحية في روسيا أقل من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة الـ800 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقرير اليوم الجمعة، رصد 5811 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5848 إصابة أمس، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7ر0في المئة في حصيلة الإصابات الإجمالية،بحسب قناة "روسيا اليوم".

وتتوزع الحالات الجديدة بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة.

ووصل بذلك إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 800 ألف و849، منها 199 ألفا و29حالة نشطة، في تراجع بـ2728 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وسجلت السلطات الصحية 154 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا ، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 130 ألفا و46 وفاة.

وتماثل 8444 مريضا للشفاء في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 588 ألفا و774.

وأجرت روسيا حتى اليوم 3ر26 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 299 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا، والحادية عشرة من حيث الوفيات جراء الجائحة.

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