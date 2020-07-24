ليبيا تسجل 138 إصابة جديدة بكورنا

بنغازي- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات إلى 2413 اصابة.

وأشار المركز -في بيان اوردته بوابة افريقيا الاخبارية- اليوم الجمعة، إلى تسجيل 3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 56 حالة وفاة، موضحا أن 12 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء وبذلك يرتفع اجمالي المتعافين إلى 501 حالة.