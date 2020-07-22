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الإمارات تُلزم جميع القادمين إليها بإجراء فحص كورونا "بي سي آر"

10:06 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الإمارات تُلزم جميع القادمين إليها بإجراء فحص كورونا "بي سي آر"

السلطات في احدى مطارت الإمارات

الإمارات - (أ ش أ)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إلزامية إجراء فحص كورونا "بي سي آر" على جميع القادمين عبر مطارات الدولة "المواطنين الإماراتيين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت"، وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه سيتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الإمارات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى المطارات الإماراتية .

وأكدت الهيئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الإمارات لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد - 19 "بي سي آر"، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة. ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين الإماراتيين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت على إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ 96 ساعة من تاريخ الفحص، مشددة على ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على جميع الخطوط الوطنية والعاملة في الدولة.

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